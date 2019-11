Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räuberischer Diebstahl in Bekleidungsgeschäft - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei unbekannte Männer betraten, am Freitag (08.11.2019) gegen 20 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft in der Königstraße die Umkleidekabinen und versteckten Oberbekleidung in ihren mitgeführten Taschen und Rucksäcken. Nach dem Passieren der Diebstahlsicherungsschleuse konnte einer der Männer vom Detektiv angehalten werden. Bei einer Nachschau in dessen Tasche konnte dem Geschäft zuordenbare Bekleidung im Wert von 165 Euro aufgefunden werden. Während der Nachschau in den Taschen stieß der Beschuldigte den Detektiv mit dem Ellbogen gegen die Brust und flüchtete mit einer mit weiterem Diebesgut gefüllten Tasche. Beschreibung der Täter: alle ca. 20 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, Osteuropäer, seitlich kurz rasierte Haare. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

