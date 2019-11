Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag (07.11.2019) einen 69 Jahre alten Mann am Rathausplatz mit einem Trick bestohlen. Offenbar trat der Unbekannte auf den Senior zu und bat ihn, Geldscheine zu wechseln. Dieser tat ihm den Gefallen, während der Tatverdächtige ihn in ein Gespräch verwickelte. Kurze Zeit später bemerkte der Mann, dass ihm 180 Euro fehlten, der Verdächtige entkam indes unerkannt. Der Senior beschreibt den mutmaßlichen Trickbetrüger als etwa 55 bis 60 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, mit normaler Figur und osteuropäischem Aussehen. Er trug graue Kleidung und sprach mit osteuropäischem Akzent. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 entgegen.

