Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (07.11.2019) einen 44 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Einkaufszentrum am Mailänder Platz eine Uhr gestohlen zu haben. Detektive beobachteten den Tatverdächtigen gegen 13.50 Uhr wie er aus einer Vitrine eine Smartwatch im Wert von rund 220 Euro entnahm, dabei offenbar die Diebstahlssicherung entfernte und Richtung Ausgang lief. Die beiden Detektive hielten den flüchtenden 44-Jährigen fest und übergaben ihn den alarmierten Polizeibeamten. Der russische Tatverdächtige wird im Laufe des Freitags (08.11.2019) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

