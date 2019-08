Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sprinter entwendet

Gangelt / Gangelt-Birgden (ots)

Einen weißen Mercedes Sprinter mit Heinsberger Kennzeichen (HS-) haben unbekannte Täter in der Nacht zu Montag (19. August) entwendet. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt vor einem Haus an der Straße Luisenring und war mit Werkzeugen sowie Arbeitsmaterial beladen.

Im gleichen Zeitraum hatten Unbekannte offenbar noch zwei weitere Mercedes Sprinter im Visier. An der Straße Sittarder Hecke gelangten die Täter ins Innere eines Sprinters und demontierten Verkleidungsteile sowie das Zündschloss. Offensichtlich gelang es jedoch nicht das Fahrzeug zu starten. Die gleiche Vorgehensweise konnte außerdem bei einem Sprinter an der Fasanenstraße in Birgden festgestellt werden. Auch hier blieb das Fahrzeug zurück.

