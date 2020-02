Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fenster aufgehebelt

Gronau (ots)

Bargeld hat ein Einbrecher am Samstag in Gronau erbeutet. Der Täter war in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 19.30 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus an der Michaelstraße eingedrungen: Um hineinzukommen, hebelte er ein Fenster auf. Im Inneren durchsuchte der Unbekannte Schränke und Schubladen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell