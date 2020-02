Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Wohnräume durchsucht

Borken (ots)

Einbrecher sind am Wochenende in ein Wohnhaus in Borken eingedrungen. Zwischen Samstagabend, 19.00 Uhr, und Sonntag, 03.15 Uhr, stiegen die Täter über einen Balkon und gelangten so in die Räume eines Gebäudes an der Paulskampstraße. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten Schränke und Schubladen. Ob sie etwas entwendeten, stand zunächst nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

