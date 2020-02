Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Von mehreren Baustellen Kabel entwendet

Bocholt (ots)

Auf Stromkabel hatten es Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Bocholt-Mussum abgesehen. Die Täter ließen von drei Baustellen am Pater-Weikamp-Weg mehrere Kabelrollen und Kabel mitgehen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

