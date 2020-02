Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geräte und Reitutensilien entwendet

Bocholt (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Samstag in einen Lagerraum an der Winterswijker Straße in Bocholt eingedrungen. Die Täter entwendeten einen Luftkompressor, ein Ladekabel für Motorräder, Reiterstiefel und eine Pferdedecke. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

