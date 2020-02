Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Folgenreicher Zusammenstoß

Gronau (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 12.500 Euro stellen die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, der sich in der Nacht zum Sonntag in Gronau ereignet hat. Ein 37 Jahre alter Gronauer befuhr gegen 01.20 Uhr die Von-Steuben-Straße. Als er nach links in die Gildehauser Straße abbiegen wollte, übersah er den von links kommenden Wagen eines 45-jährigen Bad Bentheimers. Dieser verlor durch die Kollision die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es prallte erst gegen einen Laternenmast und kam schließlich in einer angrenzenden Hecke zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Gronauer in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der beteiligte zweite Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 45-Jährigen einen Atemalkoholwert von circa 0,32 mg/l. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können.

