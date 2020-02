Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Arztpraxis

Bocholt (ots)

In Praxisräume in Bocholt drangen Unbekannte gewaltsam in der Nacht von Donnerstag, 21:00 Uhr, auf Freitag, 07:00 Uhr, ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten im Gebäude an der Straße Am Annenhof, erlangten allerdings kein Diebesgut. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

