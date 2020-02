Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Carport eingedrungen, zwei Pedelecs erbeutet

Borken (ots)

Zwei Pedelecs im Gesamtwert von ca. 6.300 Euro entwendeten Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Borken. Die Täter drangen hierfür zwischen 20.30 Uhr und 06.15 Uhr gewaltsam in einen Carport an der Adelgonde-Wolbring-Straße ein. Anschließend nahmen sie die gesicherten Pedelecs mit, ein weißes der Marke Flyer und eins der Marke Batavus, Modell Zonar E-Go. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000.

