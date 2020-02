Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Poller beschädigt

Heiden (ots)

Aus der Bodenverankerung rissen Unbekannte einen Poller in der Nacht von Dienstag, 20.30 Uhr, auf Mittwoch, 06:45 Uhr, in Heiden. Der Poller war zur Abgrenzung einzelner Mieter-Parkplätze eines Wohnhauses an der Rekener Straße eingesetzt. Er wurde darüber hinaus noch einige Meter über den Boden geschleift. Zu Beginn der Tatzeit hat sich ein roter Kleinwagen mit seitlicher Beschriftung zügig von der Örtlichkeit entfernt. In welchem Zusammenhang der Wagen zur Tat steht, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Sandra Beßeling

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell