Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pfandflaschen entwendet, Täter in Oberhausen angetroffen

Borken (ots)

Pfandflaschen im Wert von ca. 400 Euro erbeuteten am Donnerstag gegen 21.15 Uhr eine männliche und eine weibliche Person aus dem Container eines Lebensmittelgeschäftes in Borken. Das im Bereich der Warenanlieferung gelagerte Leergut verstauten sie in ihrem benutzten Kleinwagen. Noch bevor die Polizei eingetroffen war, hatten sich die Personen von der Otto-Hahn-Straße bereits entfernt. Zeugen gelang es, das Kennzeichen des Fahrzeuges abzulesen und an die Polizei weiterzugeben. An der Halteranschrift in Oberhausen trafen Polizeibeamte die Personen schließlich an. Das Leergut wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Sandra Beßeling

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell