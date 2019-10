Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Ulm - "Hier spricht nicht die Polizei"

Stadt Ulm und Polizei informieren über falsche Polizeibeamte.

Mehr als 200 Personen, darunter vor allem viele Senioren, erhielten in den letzten Wochen Anrufe von Betrügern. Die gaben sich am Telefon als Polizeibeamte oder Kriminalbeamte aus. Die meisten der Angerufenen erkannten den Betrug, fünf Seniorinnen und Senioren verloren jedoch in der letzten Woche ihr Erspartes, weil sie den Anrufern glaubten.

Wie die Betrüger vorgehen und was man tun kann, sich zu schützen, darüber informieren Stadt Ulm und Polizei in einer gemeinsamen Veranstaltung am Montag, 21. Oktober, von 16 Uhr bis etwa 17.30 Uhr im Foyer des Ulmer Rathauses. Kripobeamte und Beschäftigte der Prävention informieren ausführlich, in Vorträgen und im persönlichen Gespräch. Sie stehen anschließend für Fragen zur Verfügung. Sie haben auch Broschüren zur Verfügung, damit jeder zuhause seine Familie und seine Bekannten informieren kann. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

