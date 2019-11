Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn-Schwanheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schmuckstücke bei Einbruch in Einfamilienhaus gestohlen - Zeugen gesucht!

Schönbrunn-Schwanheim (ots)

In der Dorfwiesenstraße brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter am Dienstag, zwischen 8 Uhr und 18:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein und stahlen diverse Schmuckstücke. Die Unbekannten hatten gewaltsam die Terrassentür des Anwesens aufgehebelt und waren so ins Innere gelangt. Im Obergeschoss suchten sie mehrere Räume auf und ließen dort drei Herrenarmbanduhren, Halsketten und einen Goldring von noch unbekanntem Wert mitgehen. Anschließend waren sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung geflüchtet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach unter Tel.: 06271/9210-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell