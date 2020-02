Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat am Freitagmorgen ein neunjähriges Kind in Gronau erlitten, als es gegen 07.45 Uhr von einem Pkw erfasst wurde. Der Junge hatte mit seinem Fahrrad kurz zuvor den Fahrradweg der Enscheder Straße aus Richtung Grenzübergang befahren. Am Kreisverkehr Enscherder Straße / Hermann-Ehlers-Straße beabsichtigte er, die Enscheder Straße in entgegengesetzter Richtung zu überqueren. Ein 57-jähriger Autofahrer übersah das Vorhaben des Kindes. Der Fahrzeugführer hatte mit seinem Pkw ebenfalls die Enscheder Straße aus Richtung Niederlanden befahren und musste am Kreisverkehr verkehrsbedingt warten. Beim Anfahren kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Kräfte des Rettungsdienstes brachten den leichtverletzten Jungen zur ambulanten Behandlung ins Gronauer Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Sandra Beßeling

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell