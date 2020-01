Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Einbruch in Zahnarztpraxis - Polizei bittet dringend um Hinweise

Trossingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntagspätnachmittag bis Montagvormittag mit brachialer Gewalt in eine Zahnarztpraxis in der Hauptstraße eingebrochen und haben daraus Bargeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe entwendet. Zunächst schlugen die Eindringlinge die Verglasung der Hauseingangstüre ein und verschafften sich so Zutritt in das mehrstöckige Gebäude, welches neben der Zahnarztpraxis im Obergeschoss auch als Wohn- und Geschäftshaus genutzt wird. Im Obergeschoss hebelten die Unbekannten schließlich die Eingangstüre zur Zahnarztpraxis auf und drangen in diese ein. In den Praxisräumen durchsuchten die Unbekannten sämtliche Schränke und Schubladen nach möglichem Diebesgut und wurden an einer Kasse im Empfangsbereich fündig, aus welcher sie vorhandenes Bargeld entnahmen. Bei dem Versuch, einen vorgefundenen Safe mit Patientenunterlagen zu öffnen, scheiterten die Täter und flüchteten mit dem erbeuteten Bargeld über ein Fenster im Treppenhaus des Gebäudes. Nun ermittelt die Polizei Trossingen (07425 3386-6) wegen des begangenen Einbruchs und bittet dringend um Zeugenhinweise.

