Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen-Heudorf im Hegau - Spaichingen) Betrügerisch erlangte Taxifahrt 03.01.2020

Eigeltingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer am Freitag begangenen Straftat. Ein etwa 20 Jahre alter Mann bestellte sich am Freitagabend gegen 17.00 Uhr ein Taxi nach Heudorf im Hegau und wies den Fahrer an, ihn zum Bahnhof nach Spaichingen zu fahren. Von dort aus ging die Fahrt nach kurzem Aufenthalt zurück nach Heudorf, wo sich der Fahrgast in der Ortsmitte absetzen ließ. Anstatt den Fahrpreis über 150 Euro ordnungsgemäß an den Taxifahrer zu entrichten, flüchtete der Tatverdächtige gegen 18.45 Uhr dort bei der Bushaltestelle aus dem Taxi. Er wird als 18 bis 21 Jahre alt, etwa 170 cm groß, deutsch und schlank beschrieben. Der Tatverdächtige hatte kurzes, schwarzes Haar und trug einen Schnurrbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose, einem hellen Pullover mit einem orangefarbenem Muster und weißen Turnschuhen. Personen, die der Polizei Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

