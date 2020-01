Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Beifahrer bespritzt Radfahrerin 05.01.2020

Konstanz-Altstadt (ots)

Wegen Verdachts der Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen bislang unbekannten Mann, der am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr in der Konstanzer Altstadt eine Fahrradfahrerin mit einer Flüssigkeit attackiert haben soll. Nach Angaben der 42-jährigen Geschädigten war sie auf dem Radweg beim Rheinsteig unterwegs, als ihr von einem unbekannten Mann aus einem vorbeifahrenden Landrover eine durchsichtige Flüssigkeit ins Gesicht gespritzt worden war. Der unbekannte Beifahrer hatte laut der Geschädigten eine große Flasche in der Hand gehalten. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu informieren.

