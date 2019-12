Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Frau bei Küchenbrand in Wohnung leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Zu einem Brand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der August-Brust-Straße kam es am Montag, den 16. Dezember, um 17.30 Uhr. Laut Angaben der Feuerwehr kam es vermutlich zu einem Kabelbrand im Bereich des Durchlauferhitzers in der Küche. Weitere Küchengeräte wurden durch das Feuer beschädigt, bevor die Feuerwehr den Brand vollständig löschen konnte. Die 74-jährige Bewohnerin der Wohnung wurde vorsorglich in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im Bereich der Küche in Höhe von zirka fünftausend Euro. (av)

