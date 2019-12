Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Frau bei Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss leicht verletzt

Hamm-Osten (ots)

Am Montag, den 16.Dezember, gegen 17.30 Uhr kam es an der Kreuzung Soester Straße / Marker Allee zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Eine 36-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr die Soester Straße in nördliche Richtung und musste an der Kreuzung Marker Allee vor einer roten Ampel anhalten. Ein 34-Jahre alter VW-Fahrer fuhr auf ihr Heck auf. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkohol in der Atemluft des VW-Fahrers wahrgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Fahrerin des Peugeot wurde durch den Auffahrunfall leicht verletzt. (av)

