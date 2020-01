Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen) Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung 03.01.2020

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Beamte des Polizeireviers Stockach kontrollierten am Freitagabend gegen 23.00 Uhr im Ortsgebiet von Bodman den 33-jährigen Lenker eines Pkw, der den Polizeibeamten in Polen ausgestellte Dokumente aushändigte. Die Überprüfung der Dokumente führte zum Ergebnis, dass diese mit hoher Wahrscheinlichkeit gefälscht wurden. Dem Tatverdächtigen wurde die Fahrerlaubnis tatsächlich vor einigen Jahren wegen Trunkenheit im Verkehr entzogen. Gegen den 33-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Ermittlungen des Polizeireviers Stockach hierzu dauern an.

