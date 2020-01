Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Hund von PKW erfasst - In PKW eingebrochen - Im Gegenverkehr gestreift

Aalen (ots)

Crailsheim: In PKW eingebrochen

Durch das Einschlagen der Beifahrerscheibe gelangte ein Dieb in den Innenraum eines PKW BMW, welcher am Donnerstag in der Zeit von 10 Uhr bis 11:15 Uhr auf dem Parkplatz des Hauptfriedhofes im Heldenmühlenweg abgestellt war. Entwendet wurde nichts. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Crailsheim: Im Gegenverkehr gestreift

Auf der Kreisstraße 2641 zwischen Jagstheim und Onolzheim streiften sich am Donnerstag ein Skoda Octavia und ein VW Golf im Gegenverkehr. Am Skoda des 54-jährigen Fahrers wird der Schaden auf 1500 Euro und am Golf eines 51-Jährigen auf 500 Euro geschätzt.

Schrozberg: Hund von PKW erfasst

Am Mittwoch um 19:10 Uhr befuhr eine 36-jährige Lenkerin eines Chrysler die Landstraße 1001 von Blaufelden in Richtung Schrozberg. Etwa 100 Meter vor dem Ortseingang Schrozberg rannte plötzlich aus einem Bauernhof ein Hund auf die Fahrbahn und wurde von dem PKW erfasst und getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro.

