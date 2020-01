Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Während Beisetzung Fahrzeuge aufgebrochen - Unfallflucht - Reifen zerstochen - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Auffahrunfall mit verletzter Person

Kurz vor 11:30 Uhr am Mittwoch fuhr ein 29 Jahre alter Ford-Lenker in der Gaildorfer Straße stadtauswärts. Als er sein Fahrzeug abbremste, um nach links auf ein Grundstück einzufahren übersah ein nachfolgender 48-Jähriger mit seinem VW auf den Ford auf. Der 48-järige VW-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und begab sich anschließend zu einem Arzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Crailsheim: Reifen zerstochen

Bereits vergangenen Freitag zwischen 13:15 Uhr und 13:40 Uhr zerstach ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Hallerstraße den rechten Hinterreifen eines dort geparkten BMW. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Auffahrunfall

4.500 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Auffahrunfalls von Mittwoch gegen 7:30 Uhr in der Blaufelder Straße. Eine 22-jährige Fiat-Fahrerin erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender Audi-Lenker seinen Wagen verkehrsbedingt abbremsen musste. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge.

Michelbach an der Bilz: Von Fahrbahn abgekommen und geflüchtet

Am Mittwoch um 21:35 Uhr befuhr ein 20-jähriger Lenker einer Mercedes A-Klasse die Landstraße 1055 von Gschlachtenbretzingen in Richtung Michelbach/Bilz. Vor dem dortigen Bahnübergang kam die A-Klasse in einer scharfen Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Im Anschluss durchfuhr das Fahrzeug noch die folgende Doppelkurve und hielt danach kurz an. Der Fahrer stieg aus und begutachtete die Schäden an seinem Fahrzeug. Anschließend fuhr er weiter in Richtung Gaildorf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallverursacher konnte an seinem Wohnort angetroffen und zum Unfall befragt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Gaildorf: Sattelzug streift PKW

Am Mittwoch um kurz nach 8 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lenker eines Sattelzuges die Landstraße 1066 von Gaildorf in Richtung Winzenweiler. Auf Höhe eines dortigen Parkplatzes wollte der Sattelzug-Lenker nach rechts auf einen dortigen Parkplatz einfahren. Hierbei geriet sein Auflieger auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Audi A4 einer 37-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Nach dem Unfall fuhren beide Fahrzeugführer ohne anzuhalten weiter.

Ilshofen: Unfall beim Überholen

Am Mittwoch um 16.30 Uhr befuhr ein 40-jähriger Lenker eines VW Transporter die Landstraße 1042 von Obersteinach in Richtung Hörlebach. Kurz nach Obersteinach verringerte der 40-Jährige seine Geschwindigkeit, um nach links abzubiegen. Der nachfolgende 29-jährige Lenker eines VW Polo erkannte dies nicht und wollte links an dem Transporter vorbeifahren. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Auf der Johanniterstraße kam es am Mittwoch um 16:40 Uhr zu einem Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Ein 58-jähriger Lenker eines PKW BMW wollte vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln, auf welchem bereits ein 47-Jähriger mit seinem PKW Daimler-Benz fuhr. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Vellberg: Während Beisetzung Fahrzeuge aufgebrochen

Drei Fahrzeuge, die auf dem Parkplatz des Friedhofes in der Straße Stöckenburg abgestellt waren, wurden am Mittwoch in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14.15 Uhr aufgebrochen, indem jeweils die Seitenscheiben eingeschlagen wurden. Aus einem Nissan wurde eine blaue Handtasche samt Geldbeutel, EC-Karte, Ausweis und Führerschein entwendet. Aus einem VW Passat wurde eine schwarze Geldmappe mit Führerschein, Ausweis und EC-Karte entwendet und aus einem Mercedes wurde ein Damengeldbeutel samt Führerschein und Ausweis gestohlen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise erbittet der Polizeiposten Bühlertann unter der Rufnummer 07973 / 5137

Braunsbach: LKW streift PKW

Am Mittwoch um 12.30 Uhr fuhr ein 49-jähriger Lenker eines DAF-Sattelzuges die Cröffelbacher Steige bergaufwärts und streifte in einer dortigen Haarnadelkurve einen entgegenkommenden Ford Kuga einer 29-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Schwäbisch Hall: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Mittwoch um 13:50 Uhr befuhr ein 35-jähriger Lenker eines Daimler-Benz die Kreisstraße 2669 von Bibersfeld in Richtung Raibach. Beim Durchfahren einer langgezogenen Rechtskurve, etwa 500 Meter nach Bibersfeld, kam das Fahrzeug infolge Unachtsamkeit des Fahrers nach links von der Straße ab. Hierbei streifte der PKW ein Verkehrszeichen und kam etwa 50 Meter weiter in einem Acker zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2100 Euro.

Blaufelden: Vorfahrt missachtet

Eine 39-jährige Lenkerin eines PKW Toyota befuhr am Mittwoch um kurz vor 19 Uhr die Landstraße 1008 aus Richtung Lindlein kommend. An der Einmündung zur L1001 wollte die 39-Jährige nach links in Richtung Blaufelden abbiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden PKW Mazda eines 43-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Die Toyota-Lenkerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des Mazda und dessen 43-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Am Unfallort war die Feuerwehr Blaufelden mit drei Fahrzeugen und 15 Wehrleuten im Einsatz.

