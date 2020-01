Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Farbschmierereien

Aalen (ots)

Aalen-Ebnat: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Am Mittwochabend befuhr ein 33-jähriger Audi-Lenker gegen 19 Uhr die L 1084 aus Richtung Elchingen in Fahrtrichtung Waldhausen. Im Einmündungsbereich zur L 1076 übersah er den VW einer aus Richtung Ebnat heranfahrenden 51-Jährigen. Ihr Pkw kam durch die Kollision nach links von der Fahrbahn ab und unterhalb der Böschung im dortigen Feld zum Stillstand. Der unter Alkoholeinwirkung stehende Unfallverursacher musste sich einer Blutentnahme unterziehen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von ca. 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Abtsgmünd: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Im Gewann Osteren wurde zwischen Montag und Dienstag an der Pumpstation der Kläranlage Farbschmierereien aufgesprüht. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter Telefon 07366/96660 entgegen.

Bopfingen: Unfall aus Unachtsamkeit

Einen Schaden von ca. 3000 Euro an seinem Pkw verursachte am Mittwochnachmittag ein 51-jähriger Fahrzeuglenker, als er gegen 17.30 Uhr von einem Parkplatz auf die B 29 auffahren wollte und dabei aus Unachtsamkeit auf der dortigen Verkehrsinsel ein Verkehrszeichen beschädigte.

Ellwangen: Linienbus beschädigt Pkw

Als am Mittwochnachmittag der 32-jährige Lenker eines Linienbusses gegen 15.40 Uhr im Bereich des ZOBs in der Bahnhofstraße auf der Busspur sein Fahrzeug zurücksetzte, beschädigte er einen dahinter befindlichen Opel eines 35-Jährigen Opel. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

Wildunfälle Gschwend: Schaden von ca. 3000 Euro entstand einer 59-jährigen Mercedes-Lenkerin, als sie am Mittwochabend gegen 22.25 Uhr auf der L 1080 zwischen Rotenhar und Frickenhofen mit einem Reh kollidierte, das die Fahrbahn querte.

Eschach: Als am Mittwoch eine 25-jährige Audi-Lenkerin gegen 17.15 Uhr die L 1080 von Holzhausen in Richtung Obergrönigen befuhr, kreuzten kurz vor der Einmündung Untergröngen zwei Rehe die Fahrbahn. Eines der Tiere wurde dabei von dem Pkw erfasst und getötet. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Eine 70-jährige Fahrzeuglenkerin beschädigte am Mittwoch gegen 18.50 Uhr beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke der Schillerstraße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, wodurch ein Schaden von ca. 1500 Euro entstand.

Heubach: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend, 22.30 Uhr und Montagmittag, 12 Uhr wurde von einem unbekannten Fahrzeuglenker vermutlich beim Rückwärtsfahren ein am Fahrbahnrand der Bernhardusstraße geparkter Pkw Mercedes beschädigt. Der Unfallverursacher, der einen Schaden von ca. 500 Euro hinterließ, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

