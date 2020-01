Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Crailsheim: PKW aufgebrochen

Aalen (ots)

Durch das Einschlagen der rechten hinteren Seitenscheibe drang ein bislang unbekannter Dieb in einen PKW VW Golf Cabrio ein, welcher am Mittwoch zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr in der Schönebürgstraße am Parkplatz "Alte B14" abgestellt war. Aus dem PKW wurde eine Handtasche mit einem zweistelligen Bargeldbetrag und diversen Papieren entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

