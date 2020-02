Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelec gestohlen

Borken (ots)

Ein Pedelec im Wert von circa 3.300 Euro haben Unbekannte zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr, und Freitag, 18.15 Uhr, in Borken gestohlen. Die Täter waren in einen Schuppen auf einem Grundstück an der Adelgonde-Wolbring-Straße eingedrungen, wo das Rad verschlossen gestanden hatte. Dabei handelte es sich um ein schwarz lackiertes Zweirad vom Typ Gazelle Cityzen C8+ HMB. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

