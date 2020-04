POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.04.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Kupferzell/Gaisbach: 4-jähriger Autoliebhaber

Eine Polizeistreife machte am Mittwochabend eine ungewöhnliche Entdeckung. Gegen 17:30 Uhr waren die Polizeibeamten zwischen Kupferzell und Gaisbach auf der B19 unterwegs und sahen einen kleinen Jungen mit seinem Fahrrad unmittelbar am Straßenrand sitzen. Im Gespräch sagte der kleine Mann den Polizisten, dass er mit dem Fahrrad unterwegs sei und an der Straße die vorbeifahrenden Autos beobachten wollte. Der 4-Jährige wurde durch die Beamten nach Hause gebracht und in die Obhut der Eltern übergeben.

