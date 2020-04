Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.04.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Unfallzeugen gesucht

Einen vor einer Apotheke in der Einsteinstraße in Bretzfeld parkenden Renault, beschädigte ein unbekannter Pkw-Lenker am Mittwochvormittag, zwischen 14.40 Uhr und 11.10 Uhr, mit seinem Wagen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken entstand der Schaden in Höhe von 2.500 Euro. Zeugen des Unfalls werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell