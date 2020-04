Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.04.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Schöntal: 20-Jährige bei Unfall verletzt

Durch ein misslungenen Überholvorgang wurde am Mittwochmittag bei Schöntal eine junge Frau leicht verletzt. Gegen 12:30 Uhr befuhr die 20-jährige VW Polo-Lenkerin die Straße von Oberkessach kommend ich Richtung Unterkessach. Vermutlich übersah die Fahrerin, dass der vor ihr fahrende Traktor mit Anhänger nach links blinkte und abbigen wollte, und begann mit dem Überholvorgang. Glücklicherweise sah der Traktorfahrer das Überholmanöver und bog nicht ab. Aus ungeklärten Gründen kam die junge Fahrerin von der Straße ab, prallte mit ihrem Auto gegen die Leitplanke und kam in einem Bachbett zum Stehen. Durch den Verkehrsunfall verletzte sich die 20-Jährige leicht und es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell