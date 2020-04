Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.04.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Bretzfeld / BAB 6: Geschwindigkeitskontrollen auf der BAB 6 in Richung Heilbronn - 276 Verstöße

Auch in Zeiten von Corona überwacht die Polizei die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die Polizistinnen und Polizisten waren am Dienstagnachmittag auf der BAB 6 im Bereich von Bretzfeld tätig. Hier stellten sie, bei erlaubten 100 km/h, 276 Verstöße fest. Hiervon waren 77 Fahrzeuge über 21 km/h zu schnell. Der traurige Spitzenreiter war mit 155 km/h unterwegs.

Künzelsau: Betrunkener verursacht Verkehrsunfall und schläft im Fahrzeug ein

Schlafend, wurde ein Unfallverursacher in seinem Fahrzeug durch Künzelsauer Polizeibeamte entdeckt. Am späten Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, war es in der Bahnhofstraße in Künzelsau an der Einmündung zur Mainzer Straße zu einem Unfall gekommen. Ein Transporter befuhr die Bahnhofstraße Stadteinwärts, touchierte im Bereich der Einmündung zur Mainzer Straße den Bordstein und kam kurz auf die Gegenspur. Hier kam ihm ein Opel-Fahrer entgegen der aber einen Zusammenprall verhindern konnte und mit dem Schrecken davonkam. Der Transporter kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Straßenlaterne und blieb im angrenzenden Grünstreifen stehen. Die alarmierten Polizisten fanden den schlafenden 54-jährigen Unfallverursacher unverletzt in seinem Fahrzeug. Eine Überprüfung vor Ort ergab eine Alkoholisierung von annähernd vier Promille als wahrscheinliche Unfallursache. Der stark betrunkene Mann musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bretzfeld-Waldbach: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrradfahrerin

Auf der Kreisstraße zwischen Eschenau und Waldbach kam es am frühen Dienstagabend, kurz nach 18 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Die 22-Jährige fuhr mit ihrem Rad von Eschenau kommend in Richtung Waldbach und wollte vermutlich nach links in Richtung Waldhof abbiegen. Im selben Moment wurde sie von einer Dacia-Fahrerin überholt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Die Zweiradfahrerin wurde mehrere Meter weit auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße für circa eine Stunde gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von über tausend Euro.

