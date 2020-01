Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Daufenbach (ots)

Am Freitag, den 10.01.2020 gg. 12:05 Uhr ereignete sich auf der L265 zwischen Daufenbach und Puderbach ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses. Der 33-jährige Unfallverursacher befuhr die L265 in Richtung Puderbach und verlor im Kurvenbereich auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend kollidierte er mit einem entgegenkommenden Linienbus. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Laut Angaben vor Ort sollen sich im Linienbus zuvor noch zwei Kinder befunden haben, welche augenscheinlich unverletzt waren.

