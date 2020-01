Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW beschädigt

Dierdorf (ots)

Am Montag, den 06.01.2020 wurde zwischen 13:00 - 13:50 Uhr ein geparkter PKW auf dem Marktplatz in Dierdorf beschädigt. Bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte das Fahrzeug der Geschädigten im Bereich der hinteren linken Fahrzeughälfte und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634-9520

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell