Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht

Willroth (ots)

Am Freitag, den 10.01.2020 wurde zwischen 14:50 Uhr - 16:30 Uhr ein PKW auf dem Parkplatz des McDonalds in Willroth beschädigt. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug dort ordnungsgemäß abgestellt. Bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken die rechte Fahrzeugseite und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de.

