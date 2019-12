Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit Berichten aus dem Hohenlohekreis PRESSEMITTEILUNG vom 12.12.2019

Waldenburg: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine schneeglatte Fahrbahn und vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls zwischen Sailach und Waldenburg am Mittwochabend. Der Fahrer eines Audis war gegen 20.20 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baumstumpf geprallt. Verletzt wurde der Fahrer nicht. Der entstandene Sachschaden an seinem Pkw wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Bretzfeld: Fiat übersehen, Fahrerin leicht verletzt

Beim Einbiegen von der Heeräckerstraße nach links in Richtung Schwabbach, übersah der Fahrer eines Subaru am Mittwochmorgen, gegen 7.20 Uhr, einen vorfahrtsberechtigten Fiat, dessen Fahrerin aus Richtung Schwabbach, der abknickenden Vorfahrtsstraße folgte. Der Subaru prallte frontal gegen die Beifahrerseite des Fiats welcher dadurch von der Straße in eine Böschung abgelenkt wurde. Die Fiat-Fahrerin verletzte sich hierbei leicht. Der Gesamtschaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt.

