Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Lastwagenplanen aufgeschlitzt und Heizkörper gestohlen, gibt es Zeugen?

Lahr (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen sind die Planen mehrerer in der Rainer-Haungs-Straße abgestellter Lastwagen aufgeschlitzt worden. Von der Ladefläche eines Lasters wurden darauf deponierte Heizkörper gestohlen. Die Diebe gelangten zwischen 22 Uhr und 7:30 Uhr über einen aufgeschnittenen Zaun auf das Firmenareal. Die Anzahl der gestohlenen Heizkörper sowie die Höhe des Diebesguts sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07821 277-0 an die Beamten des Polizeireviers Lahr.

