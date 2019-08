Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Diebstahl auf Friedhof: Polizei sucht Tatverdächtigen

Hamm-Heessen (ots)

Kein guter Tag für einen Hammer Dieb am Ennigerweg: sein Versuch um 9.45 Uhr auf dem Friedhof Sundern eine Handtasche aus einem Fahrradkorb zu stehlen, blieb am Sonntag, 11. August, erfolglos.

Die Besitzerin hatte ihre Handtasche zuvor mit dem Taschengriff an ihr Fahrrad geknotet und beides am Friedhofgang abgestellt, um sich anschließend der Grabpflege zu widmen.

Der Tatverdächtige fuhr auf einem grauen Mountainbike an dem abgestellten Fahrrad vorbei und versuchte die Tasche zu entwenden. Dabei fiel er aufgrund der Sicherheitsmaßnahme der findigen Friedhofbesucherin mit seinem und dem abgestellten Fahrrad zu Boden. Da in diesem Moment die Besitzerin zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, rappelte sich der Dieb auf und flüchtete. An dem Fahrrad der Friedhofbesucherin entstand ein Sachschaden von zirka 100 Euro.

Der Tatverdächtige wird nun von der Polizei gesucht. Er soll zirka 20 Jahre alt und schlank sein. Er trug eine hellgraue Sweatshirtjacke mit Kapuze und khakifarbene, kurze Shorts. Vermutlich hat er aufgrund des Sturzes Verletzungen an den Beinen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (lt)

