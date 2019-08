Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 39-jähriger Fahrradfahrer wurde am Freitag, 9. August, bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er fuhr gegen 17.50 Uhr auf dem Radweg der Heessener Straße in östliche Richtung, als ein 51-jähriger Seat-Fahrer mit seinem Pkw von der Sandstraße nach links auf die Heessener Straße abbiegen wollte. Im Bereich der Einmündung stießen beide zusammen, woraufhin der Radfahrer zu Fall kam und sich schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.(hei)

