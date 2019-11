Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Eingebrochen

Kehl (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in ein Geschäft der Schulstraße eingebrochen und konnten daraus Wechselgeld erbeuten. Der Eindringling hat zwischen 18 Uhr und 8:50 Uhr gewaltsam die Schiebetür des Ladens überwunden und gelangte so in die Verkaufsräume. In einem Büro wurden mehrere Behältnisse geöffnet und durchsucht. Die Höhe des hierbei angerichteten Sachschadens ist noch unklar. Die Beamten des Polizeireviers Kehl und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell