POL-PDNR: Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 12.05.2019

Asbach - Rollerfahrer unter Drogeneinfluss. Am Freitag den 10.05.2019 stellten die Beamten der Polizeiinspektion Straßenhaus in Asbach, im Rahmen einer Verkehrskontrolle, bei einem 38 jährigen Fahrer eines Rollers drogentypische Beweisanzeichen fest. Wie festgestellt werden konnte war der Fahrer zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Weiterhin konnte eine geringe Menge von Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Eine Blutprobe wurde entnommen, mehrere Strafanzeigen werden vorgelegt.

Puderbach - Fahranfänger unter Alkoholeinfluss Am Sonntag den 12.05.2019 stellten die Beamten der Polizeiinspektion Straßenhaus gegen 02: 20 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Pkws ausgehend von dem Fahrer, ein Fahranfänger aus der Verbandsgemeinde Puderbach, Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Den jungen Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Hausen (Wied) - Kanaldeckel ausgehoben. Am Samstag den 11.05.2019 hoben drei bis dato noch unbekannte Jugendliche gegen 00:30 Uhr in der Deutscherrenstraße in Hausen (Wied) mehrere Kanaldeckel aus. Anschließend warfen die Jugendlichen die Deckel auf die Fahrbahn. Einem aufmerksamen Anwohner, welcher die Deckel wieder einsetzte, ist es zu verdanken, dass niemand zu Schaden kam.

