Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gartenzaun beschädigt

Breitscheid / Hochscheid (ots)

Am Freitag, den 10.01.2020 kam es zwischen 12:00 - 13:30 Uhr zu einer Beschädigung eines Gartenzaunes in Breitscheid OT Hochscheid in der Straße Am Jagdhaus. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634-9520

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell