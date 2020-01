Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht - Unbekannter hinterlässt Zettel - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Zeuge hat nach einer Unfallflucht am 18.12.2019 hinter einem chinesischen Restaurant in Waldshut einen Zettel am beschädigten Auto hinterlassen. Die Polizei bittet diesen Zeugen, sich zu melden (Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531). Der beschädigte Kia war dort in einer Durchfahrt geparkt, als gegen 10.50 Uhr ein zunächst unbekanntes Fahrzeug dessen rechte Fahrzeugseite streifte und flüchtete. Der unbekannte Zeuge brachte am 30.12.2019 einen Zettel mit dem Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs am Kia an, allerdings ohne seine Erreichbarkeit zu hinterlassen.

