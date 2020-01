Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Wartenden Opel gestreift und abgehauen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.01.20, um 07.55 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer an einer wartenden Fahrzeugkolonne in der Brühlstraße in Richtung Baumgartner Straße vorbei. Hierbei streifte er einen wartenden Opel und versursachte einen Schaden von etwa 1000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern entfernte sich der Verursacher. Es soll sich um ein dunkles Auto gehandelt haben. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, welche weitere Angaben zu dem Verursacher machen können.

