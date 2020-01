Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Küchenbrand

Rheine (ots)

Am Donnerstag (09.01.2020), gegen 20.10 Uhr, wurde die Feuerwehr zur Straße Im Winkel gerufen. Der Alarmierung zufolge sollte dort ein Einfamilienhaus brennen. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei wurde festgestellt, dass lediglich die Küche des Hauses in Brand geraten war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Brand durch Fahrlässigkeit entstanden. Die Hausbewohnerin, die sich allein im Haus aufgehalten hatte, wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe können zurzeit keine Aussagen gemacht werden.

