Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190915 - 975 Frankfurt Bergen-Enkheim: Holzhütte abgebrannt

Frankfurt (ots)

(fue) Aus bislang noch unbekannter Ursache brannte am Samstag, den 14. September 2019, gegen 22.30 Uhr, eine Holzhütte in der Voltenseestraße.

Die etwa 8x5 Meter große Hütte brannte vollständig nieder, der Sachschaden dürfte sich auf etwa 10.000 EUR beziffern. Personen wurden nicht verletzt. Ein Zeuge hatte das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Über die Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden, die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

