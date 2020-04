Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.04.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Külsheim: Zeugen nach Graffiti-Schmierereien gesucht!

Unbekannte beschmierten am Osterwochenende die Fassade eines Einkaufsladens in Kühlsheim. Zwischen Karsamstag um 16:30 Uhr und Ostersonntag 19:30 Uhr sprühten die Täter mit orangener Farbe einen Schriftzug an die Wand des Schnäppchenmarktes in der Hauptstraße. Zur Ergreifung der Täter wurde eine Belohnung in Höhe von 200 Euro ausgelobt. Zeugen, die am Osterwochenende in diesem Zeitraum eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

