Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Einbruch in Medizinische Einrichtung in der Schillerstraße

Freiburg (ots)

Im Zeitraum vom 13.01.2020, 18:50 Uhr bis 14.01.2020, 07:45 Uhr, kam es in der Schillerstraße in Emmendingen zu einem Einbruch in eine medizinische Einrichtung. Hierbei verschafften sich bisher unbekannte Täter unberechtigt Zutritt in das Gebäude. Es entsteht lediglich Sachschaden.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641 582-0, entgegen.

sk

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Sebastian Kramer

Telefon: 0761 / 882 - 1022

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell