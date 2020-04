Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.04.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

B293/ Schwaigern: LKW-Ladung in Flammen

Ein mit Bauschutt beladener LKW geriet am Mittwochmittag auf der B293 bei Schwaigern in Brand. Gegen 12.45 Uhr entdeckte der Fahrer des Lasters, dass seine Ladung Feuer gefangen hatte und steuerte sein Gefährt in einen Feldweg neben der Bundesstraße. Hier kippte er den brennenden Schutt in den Straßengraben, wo er von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Ob am LKW ein Schaden entstand, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

