POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.04.2020 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Weinsberg: Motorradfahrer flüchtet

Einer Kontrolle entzog sich am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer im Bereich des Schemelsbergtunnels bei Weinsberg. Der Kradfahrer war in Richtung Ellhofen unterwegs. Gegen 18 Uhr sollte der Fahrer kontrolliert werden und erhielt von einer Motorradstreife der Verkehrspolizei ein entsprechendes Anhaltezeichen. Dies nahm der Unbekannte zum Anlass sein Motorrad stark zu beschleunigen und in Richtung Ellhofen zu flüchten. Aufgrund der riskanten Fahrweise musste eine Hinterherfahrt abgebrochen werden. Der Fahrer trug einen rötlichen Helm und eine Dreiviertel-Hose. Möglicherweise wurden durch die Fahrweise des Unbekannten andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Diese werden darum gebeten, sich beim Verkehrsdienst in Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Eppingen: BMW entwendet

Ein BMW Touring 320i, mit dem Kennzeichen HN-MB 315, wurde am Mittwochabend, zwischen 18.20 Uhr und 19.15 Uhr, im Eppinger Gewann Rotenäcker entwendet. Der Wagen in der Farbe madeira-violett stand zwischen Elsenz und Tiefenbach in den Weinbergen und war verschlossen. Hinweise zum Wagen nimmt das Polizeirevier in Eppingen, Telefon 07262 60950, entgegen.

Ilsfeld: Brand in Motorradwerkstatt

Die trockene Verkleidung unter einer Zinkverschalung an einer Motorradwerkstatt in Ilsfeld fing am Mittwochnachmittag zu brennen an. Möglicherweise geriet das Gebäude in der Talstraße durch das Abflammen von Unkraut am Nachbargebäude in Brand. Die Feuerwehr Ilsfeld konnte das Feuer schnell löschen. 19 Einsatzkräfte waren mit drei Fahrzeugen vor Ort. Zwei Rettungskräfte der Wache Ilsfeld waren ebenfalls an der Einsatzstelle, mussten jedoch nicht eingreifen. Niemand wurde verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

