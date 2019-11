Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Brand in einem Vereinsheim

Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

In der Zeit von Samstag, 14.00 Uhr, bis Sonntag, 12.25 Uhr, öffneten Unbekannte ein Fenster an einem Vereinsheim an der Bendenstraße.

Danach warfen sie offenbar einen brennenden Gegenstand in die Räumlichkeiten. Das Feuer beschädigte das Inventar und erlosch später.

Ein Schaden am Gebäude entstand nicht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell